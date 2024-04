Ecco cosa rischia il Catania dopo gli incidenti provocati dai tifosi a Padova: attesa per le decisioni del giudice sportivo

LA VERGOGNA

I fatti di Padova oscurano il calcio e l’attività agonistica del Catania che, pure, dovrà preparare la gara di campionato contro la Turris.

Per l’intera nottata gli uomini della polizia di Padova supportata dalla Digos di Catania hanno visionato i filmati degli incidenti verificatisi tra primo e secondo tempo sulla pista di atletica dello stadio Euganeo. Alcuni teppisti etnei hanno invaso il campo per raggiungere la postazione della tifoseria avversaria, sottraendo uno striscione. La legge non scritta dei gruppi organizzati impone lo scioglimento del club se qualcuno tra gli avversari ruba lo stendardo ufficiale.

Nuovi arresti

Al di là delle regole ultrà, le attenzioni sono rivolte alle decisioni del Giudice Sportivo che dovrebbero arrivare da un momento all’altro e ad altri possibili arresti che da Padova potrebbero annunciare prestissimo.