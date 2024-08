ecco De Gea, tanti tifosi Fiorentina ad accoglierlo

agenzia

L'ex portiere del Manchester United in città per visite e firma

FIRENZE, 09 AGO – Tanti tifosi hanno accolto il nuovo portiere della Fiorentina David De Gea sbarcato oggi a Firenze per le visite mediche e firmare l’accordo che, da svincolato, lo legherà al club di Rocco Commisso per una stagione più opzione per quella successiva. Trentatré anni, gli ultimi 12 trascorsi a difendere la porta del Manchester United, l’estremo difensore spagnolo è stato subito accompagnato al Viola Park per un saluto al tecnico Raffaele Palladino in partenza con la squadra per la Germania in vista dell’amichevole di domani alle 15,30 con il Friburgo. L’arrivo di De Gea potrebbe portare alla partenza di Pietro Terracciano nel mirino del Monza. Sempre al Viola Park è stato presentato oggi Andrea Colpani, il centrocampista voluto fortemente da Palladino che lo ha allenato per due stagioni a Monza. “Sono qui perché mi ha voluto il mister, mi ha chiamato e io gli ho detto che lo avrei seguito volentieri a Firenze – ha raccontato il giocatore – Venire alla Fiorentina mi riempie di orgoglio, so che si aspettano molto da me e pure io mi aspetto tanto da questa esperienza. Voglio migliorare i numeri dell’anno scorso per poter raggiungere obiettivi importanti per me e la squadra. Voglio che questa sia la stagione della consacrazione, posso giocare sia da trequartista che da esterno Come ho ritrovato Palladino? Sempre carico, affamato, voglioso di fare bene con le sue idee. Questa Fiorentina ha forza e qualità, possiamo puntare in alto”. Per quanto riguarda il centrocampo è in arrivo per 10 milioni di euro dal Reims il marocchino Amir Richardson, classe 2002, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Il giocatore, figlio d’arte (il padre ha militato nella NBA) è atteso a Firenze all’inizio della prossima settimana. Per l’attacco la Fiorentina non molla Albert Gudmudsson con cui c’è già l’accordo sulla durata e l’entità del contratto.

