Ecco il calendario della serie D: tutte le date, i derby e le soste

calcio

Si parte il 7 settembre e si finisce il 3 maggio. Una promozione C e quattro retrocessioni in Eccellenza

Il calendario della stagione 2025/2026 del Girone I della Serie D è stato ufficializzato e il via è previsto per domenica 7 settembre. Il campionato, che si svilupperà in trentaquattro giornate fino al 3 maggio 2026, vedrà la partecipazione di 18 squadre provenienti da Sicilia, Calabria e Campania. Una sosta invernale dividerà il torneo in due fasi: andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio).

Per quanto riguarda gli orari delle partite, dal 7 settembre al 19 ottobre (fino alla settima giornata) le gare si giocheranno alle ore 15:00, dal 26 ottobre al 22 marzo (dall’ottava alla ventottesima giornata) alle 14:30, mentre dall’ultimo marzo fino al termine della stagione torneranno alle 15:00.

Il girone sarà animato da molti derby e sfide molto sentite, specialmente tra le squadre siciliane. Tra gli incontri più attesi della prima giornata c’è sicuramente Savoia-Gela, con entrambe le formazioni accreditate per i piani alti della classifica. Un ruolo principale lo reciteranno certamente Reggina e Nissa, viste le mosse di mercato effettuate nelle scorse settimane. Già alla seconda giornata, al “Granillo”, ci sarà lo scontro fra queste due “corazzate”.

Tra gli incontri più attesi della prima giornata ci sono:

Messina contro Athletic Palermo

Vibonese contro Paternò

Ragusa contro Enna

Savoia contro Gela

Vigor Lamezia contrro Acireale

Nissa contro Milazzo

Nuova Igea Virtus contro Sancataldese

Castrum Favara contro Reggina