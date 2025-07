:El Aynaoui ‘Roma incredibile,Gasperini grande allenatore’

agenzia

Il centrocampista: "Vincere trofei qui sarebbe meraviglioso"

ROMA, 21 LUG – “Gasperini è un grande allenatore che ha mostrato grandi cose con l’Atalanta. Trovo un grande tecnico in un grande club, a cui piace proporre un calcio offensivo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e a imparare da lui. Sono arrivato in un club incredibile e in una città eccezionale. Non vedo l’ora di incontrare tutto lo spogliatoio, di cominciare a conoscere i compagni. Ho l’opportunità di inserirmi in uno spogliatoio con molti top player, cercherò di imparare qualcosa da ognuno di loro per perfezionarmi e dare il meglio di me stesso. Spero di dare tutto quello che posso alla squadra e di riportare il club dove merita. Questo è un grande club e vincere dei trofei qui sarebbe meraviglioso”. Così Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ai microfoni del club nella sua prima intervista da giocatore giallorosso. “Ho ricevuto un’ottima accoglienza fin dal mio arrivo in aeroporto. Ho percepito la passione che c’è in città, vogliamo dare il massimo per i tifosi che ci daranno un grande supporto”, prosegue il calciatore che si definisce come “un centrocampista moderno, resistente dal punto di vista fisico, in grado di giocare in entrambe le fasi e di coprire il campo con grande intensità e generosità. Infine un pensiero sulla scelta del numero 8: “Sono cresciuto vicino a Barcellona, quindi ovviamente tifavo per la squadra blaugrana. Sono sempre stato un grande fan di Andrés Iniesta e ho sempre sognato di indossare questo numero di maglia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA