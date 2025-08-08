El Shaarawy ‘questa Roma ha presupposti per fare bene’

agenzia

Il giallorosso 'sempre dato tutto, fascia di capitano un onore'

ROMA, 08 AGO – “Stiamo lavorando bene e forte con intensità che è la cosa che il mister ci chiede di più. C’è grande disponibilità ed entusiasmo da parte di tutti. Ci sono tutti i presupposti per iniziare bene. Massima serietà, massimo impegno da parte di tutti, ma questo non è mai mancato”. Così Stephan El Shaarawy, giocatore della Roma, ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Poi, parlando della fascia da capitano, ammette come indossarla “è un orgoglio e un onore, è un qualcosa di speciale. Senti il peso della storia di una città intera. Ti senti in dovere di dare tutto, questo è quello che farò sempre. Ho sempre dato tutto per la Roma. Gasperini è stato chiaro: vuole che ci siano nello spogliatoio più giocatori che trasmettano lo spirito giusto e ce ne sono tanti. Bryan, Lorenzo, Mancio lo hanno sempre fatto in questi anni. C’è un giusto mix per far andare le cose nella direzione giusta”, prosegue. Poi un pensiero sulla propria carriera ricordando le diverse fasi con “il primo grande infortunio al Milan, mi ha tenuto lontano dal campo per un anno interno. Non ho avuto paura di smettere ma è stato un momento difficile. In quel modo impari a rialzarti e il valore della resilienza”, conclude.

