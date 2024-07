Elezioni Francia: Thuram esulta,’viva mescolanza,lotta continua’

agenzia

Attaccante 'reagito al pericolo che minacciava il nostro Paese'

ROMA, 08 LUG – Marcus Thuram, attaccante della nazionale francese semifinalista agli Europei e dell’Inter, esulta via social per i risultati del secondo turno delle elezioni politiche in Francia, con la coalizione di sinistra del Nouveau Front Populaire che ha superato a sorpresa il Rassemblement National di Jordan Bardella e il blocco del presidente uscente Emmanuel Macron. Thuram ha condiviso su Instagram il grafico delle proiezioni dei risultati e ha elogiato gli elettori per aver risposto all’appello: “Congratulazioni a tutti coloro che hanno reagito al pericolo che minacciava il nostro bellissimo Paese. Viva la mescolanza, viva la Francia, viva la Repubblica. La lotta continua”. Thuram era stato uno dei primi calciatori a schierarsi prima delle elezioni, invitando i francesi ad andare a votare e a non far vincere le destre. Poi, dopo le prime polemiche, era stato difeso dal capitano dei Bleus Kylian Mbappé, che a sua volta aveva preso posizione.

