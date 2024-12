agenzia

Verso l'assemblea del 3 febbraio

ROMA, 30 DIC – Gabriele Gravina é l’unico candidato alla presidenza della Federcalcio per il prossimo quadriennio. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti nei giorni scorsi; oltre al presidente uscente nessuno si é fatto avanti. L’assemblea elettiva é in programma il prossimo 3 febbraio.

