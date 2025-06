Elkann in visita alla Juventus prima del Mondiale per club

agenzia

L'ad di Exor ha mostrato supporto a Tudor e alla squadra

TORINO, 11 GIU – John Elkann ha assistito all’allenamento odierno della Juventus alla Continassa. Come testimoniato sui canali social dell’account bianconero, l’amministratore delegato di Exor ha voluto mostrare supporto e vicinanza al tecnico Tudor e ai bianconeri in vista del Mondiale per club ormai alle porte, con la partenza fissata per sabato mattina. “La Juve – si legge in una nota ufficiale della società – vuole disputare al massimo per onorare ancora una volta il palmares internazionale del club. Questo concetto, oltre ovviamente a un in bocca al lupo per la spedizione, è stato al centro dell’incontro della squadra con John Elkann e con la dirigenza, oggi presenti al Training Center”. All’allenamento hanno assistito anche il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino, il direttore generale Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini.

