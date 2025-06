Emergenza azzurri, anche Kean torna a casa

agenzia

Risentimento muscolare, attaccante salta le due gare dell'Italia

ROMA, 05 GIU – Emergenza anche in attacco per l’Italia di Luciano Spalletti. Moise Kean sarà indisponibile per le prossime gare (domani con la Norvegia e lunedì con la Moldova) a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri: il giocatore azzurro ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA