Emerson Royal, il Milan è l’opzione migliore per me

Ho grandi motivazioni, ora avete guerriero su cui contare

MILANO, 13 AGO – “Ho parlato molto con il club e i dirigenti, è stato sempre chiaro che il Milan era l’opzione migliore per me: lo tengo nel sangue. Il Milan ha sempre creduto in me. Vorrei ringraziare Zlatan e il Milan per questa opportunità e per lo sforzo per portarmi qua. Voglio fare il meglio”. Lo ha detto il neo giocatore del Milan Emerson Royal, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore rossonero. “Il Milan ha avuto Thiago Silva, Cafu… Credo che tutti i brasiliani che sono passati da qui hanno scritto una bella storia per il club – ha proseguito l’ex Tottenham -. Il Milan prende un Emerson che è in una forma molto matura: il tempo che ho passato nelle ex squadre mi ha fatto apprendere qualcosa. Vengo con grande motivazione, nonostante io sia molto giovane sono stato un leader in tutte le squadre in cui sono stato: è nel mio carattere. Avete un guerriero su cui contare. Penso che il Milan nel complesso ha un team incredibile con ottimi giocatori, ha un grande calcio. Per me sarà un piacere condividere con tutti questi giocatori il campo”, ha concluso.

