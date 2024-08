Empoli, arriva De Sciglio in prestito dalla Juventus

agenzia

Contratto annuale per il difensore ex Milan

EMPOLI (FIRENZE), 29 AGO – L’Empoli ufficializza anche Mattia De Sciglio. L’ex difensore della Juventus arriva in prestito dal club bianconero: ha firmato un contratto annuale con il club toscano. De Sciglio avrà il numero 22. Nato a Milano il 20 ottobre 1992, cresciuto nel settore giovanile del Milan, De Sciglio ha esordito con i rossoneri in Serie A e in Champions League. Nel 2017 passa alla Juventus, dove colleziona 117 presenze totali con 2 reti, vincendo un’altra Supercoppa Italiana, tre scudetti e due volte la Coppa Italia. La sua esperienza in bianconero è inframezzata da una stagione in Francia, al Lione. Ora l’esperienza in Toscana.

