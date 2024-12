Empoli: D’Aversa, affrontiamo l’Atalanta da incerottati

agenzia

'Convinti però di poter mettere difficoltà prima della classe'

EMPOLI (FIRENZE), 21 DIC – L’Empoli affronta l’Atalanta prima in classifica e il tecnico dei toscani, Roberto D’Aversa, ha presentato la partita parlando della grande condizione dei bergamaschi. “La squadra di Gasperini viene da un momento straordinario. Giochiamo contro la prima della classe, sono una grande squadra. C’è stato un lavoro straordinario, della società e dell’allenatore. Peccato affrontarli con qualche assenza importante ma siamo convinti di poterli mettere in difficoltà anche se incerottati. Ogni partita può avere la sua storia, nel primo tempo sono stati messi in difficoltà dal Cagliari. Abbiamo dimostrato che se scendiamo in campo con determinazione possiamo farcela contro chiunque”. Il tecnico fa anche il punto sulla probabile formazione: “La deciderò all’ultimo, valutando chi ho realmente a disposizione. Ci sono giocatori in recupero che devo tenere in considerazione. Fazzini, ad esempio, si è allenato con noi. Sarà della partita, ma non dall’inizio: ci è mancato molto, speriamo possa presto raggiungere la migliore condizione. Su Grassi, invece, faremo ulteriori valutazioni: si allena con continuità, ma ancora non è pronto per novanta minuti”. Dopo la gara persa in casa col Torino è emersa la necessità di avere maggiore concretezza in attacco: “Contro il Torino ci è mancata concretezza. Abbiamo creato tante occasioni, ma un errore nostro e una giocata di un singolo ci sono costati la partita. Con l’Atalanta avremo probabilmente meno chance, quindi dovremo essere più precisi e attenti a non commettere errori.”

