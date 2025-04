Empoli: D’Aversa, pareggio di importanza vitale

agenzia

Di Francesco, il Venezia è stato bravo a crederci

EMPOLI (FIRENZE), 20 APR – “Per come si era messa la partita ci dobbiamo ritenere soddisfatti. E’ un pareggio che può avere un’importanza vitale per la salvezza, nonostante il nostro obiettivo fosse quello dei tre punti”, così Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, dopo il 2-2 in casa contro il Venezia. L’Empoli, una volta in vantaggio con Fazzini, ha mancato il colpo di grazia dando la possibilità di rimonta ai rivali: “Il primo tempo è stato contratto, abbiamo avuto tre circostanze in cui i traversoni di Cacace non sono stati attaccati con la giusta determinazioni. Dopo la rete abbiamo creato subito diverse occasioni che non siamo stati bravi a concretizzare”. Molto soddisfatto Eusebio Di Francesco che trova a Empoli un punto davvero prezioso: “Siamo stati bravi a crederci e a un certo punto siamo andati vicini a vincerla. Dobbiamo essere bravi a gestire il vantaggio. Ci è mancato questo oggi a Empoli”. Yeboah protagonista: “Non ha giocato dall’inizio perché si è allenato solo ieri. Peccato perché davvero potevamo vincerla. Dopo il vantaggio dell’Empoli la gara sembrava dirigersi verso la sponda Toscana, poi con i cambi dalla panchina qualcosa è cambiato”.

