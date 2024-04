Empoli: lesione muscolare per Cerri

agenzia

L'attaccante potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione

EMPOLI (FIRENZE), 24 APR – Potrebbe aver già terminato la stagione agonistica, l’attaccante dell’Empoli Alberto Cerri, uscito per infortunio durante l’ultima gara contro il Napoli, in cui ha siglato il gol della vittoria. Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Difficile al momento quantificare il periodo di stop e di recupero ma, considerando che mancano cinque giornate alla fine del campionato, è presumibile che il centravanti, in prestito dal Como, non potrà tornare a giocare una gara con la squadra di Davide Nicola in questa stagione. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario dell’Empoli.

