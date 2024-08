Empoli: Maleh torna in prestito dal Lecce

agenzia

Tornato in Puglia per mancato riscatto, poi nuova trattativa

EMPOLI (FIRENZE), 12 AGO – Un altro ritorno in prestito per l’Empoli. Il centrocampista Youssef Maleh è ufficialmente tornato a vestire la maglia azzurra. Dopo aver giocato tutto lo scorso campionato a Empoli ed essere stato fra i protagonisti della salvezza era rientrato al Lecce per il mancato riscatto del club toscano. Ma in questi giorni si è riaperta la trattativa e quindi Maleh da oggi sarà a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa. Il trasferimento è avvenuto ancora con la formula del diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato a 3,5 milioni di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA