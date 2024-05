Empoli: Nicola, perso contro avversario di qualità

agenzia

'Abbiamo sempre creato e pressato. Atalanta signora squadra'

BERGAMO, 28 APR – “Mi dispiace solo aver subìto un rigore con la palla che stava spegnendosi a fondocampo e l’infortunio di Walukiewicz. Per il resto, siamo sempre rimasti in partita”. Così Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, sulla sconfitta di Bergamo: “Abbiamo costantemente cercato di creare e di pressare – spiega -. Provo soddisfazione, pur non avendo raccolto punti, perché riconosco il valore dell’avversario, dal punto di vista fisico, tecnico e tattico. L’Atalanta è una signora squadra e le vanno fatti i complimenti”. Nicola è comunque soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: “Ci lavoro da 14 partite e siamo riusciti a darci un’identità precisa. Questi ragazzi stanno gettando il cuore oltre l’ostacolo a livello di voglia, stiamo fiduciosi sapendo che tutto è sempre migliorabile. La partita è stata persa perché l’avversario è di qualità”, sottolinea. Ora lo scontro salvezza col Frosinone: “Ci siamo messi in testa di fare qualcosa di importante, quindi dobbiamo lavorare sodo in campo e assumere una mentalità tale da non esaltarci né deprimerci, per essere competitivi a ogni partita – dice il tecnico empolese -. Il Frosinone? Li chiamano scontri diretti, ma bisogna concentrarsi con chiunque. E’ una partita molto importante, perché è la prossima e perché l’avversario lavora per il nostro stesso obiettivo”.

