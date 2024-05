Empoli: Nicola, ‘soddisfatto ma non contento’

agenzia

Di Francesco, 'per noi del Frosinone era importante non perdere'

EMPOLI (FIRENZE), 05 MAG – Davide Nicola non commenta direttamente il risultato di pareggio col Frosinone, ma si dice soddisfatto della prestazione: “Oggi abbiamo affrontato una partita dall’alto coefficiente emotivo, sono orgoglioso come l’hanno gestita i ragazzi. Stiamo bene fisicamente, la contrazione e la pulizia di gioco viene meno, ci sono molti duelli”. Anche sul punto guadagnato non si esprime: “non sono mai contento ma sono soddisfatto della gestione della difficoltà di questa partita. Oggi ho visto la giusta attenzione contro un avversario di qualità. I ragazzi sono soddisfatti per la prestazione, io vorrei sempre di meglio. Non dobbiamo dimenticare che i miei stanno facendo una rincorsa pazzesca e il consumo di energie è incredibile. Questo atteggiamento si sta dimostrando importante. La partita è stata interpretata bene, senza mezzi termini nei primi venti minuti potevamo usare meglio la fase di possesso, ci sono mancati i tempi giusto”. Quanto alle ultime tre sfide si aspetta “tre giornate finali di grande emozioni, giocheremo contro squadre importanti e dovremo essere bravi a fare andare il corso delle cose come vorremmo”. “Io credo – il commento sulla gara di Eusebio Di Francesco – che ci abbiamo provato tutti e due, noi nel primo tempo avevamo il dominio ma non siamo stati lucidi nelle scelte finali. Abbiamo creato buone situazioni dove dovevamo essere meno frenetici. Era importante non perdere ma non abbiamo giocato per pareggiarla. Di positivo è il cleen sheet”. Frosinone che ha protestato per un evidente fallo di mano di Gyasi in area: “Quella del braccio – aggiunge il tecnico del Frosinone – è sempre una interpretazione, lui non ha fatto un movimento per andare a cercare la palla, ha aumentato secondo me il volume del corpo. Ma non ci cambia niente recriminare, la partita era sentitissima e volevamo fare bene. Abbiamo superato discretamente bene questa partita e abbiamo trovato continuità di risultati”. Quanto alla sfida con l’Inter “ci prepariamo alla grande – chiude Di Francesco -, a Frosinone l’Inter troverà un ambiente carico. Per noi è una partita molto importante, saremo molto agguerriti”. Sui tifosi che hanno seguito la squadra a Empoli: “Sono fantastici, peccato non aver regalato loro una vittoria. Ma devono sapere che la squadra c’è e vogliamo difendere la A”.

