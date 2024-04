Empoli: Nicola, sul primo gol c’era fuorigioco di Thuram

agenzia

Accetto serenamente la decisione, abbiamo fatto buona gara

MILANO, 01 APR – “Il primo gol? Non sono d’accordo con la scelta, la accetto serenamente però era da fermare l’azione subito perché la posizione iniziale di Thuram era di fuorigioco. Se un mio giocatore avesse cercato di intervenire allora avrebbe avuto senso lasciare correre, ma la posizione iniziale non era corretta”. Lo ha detto il tecnico dell’Empoli Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa dopo il ko contro l’Inter. “La squadra ha fatto una gran prestazione. Fisicamente stavamo bene e si è visto. Tatticamente abbiamo tenuto bene il campo e creato gioco. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte. Noi veniamo sempre con il desiderio e la voglia di provarci – ha poi aggiunto parlando ai microfoni di Dazn -. Sicuramente dovevamo fare qualcosa di importante per mantenere la categoria. Abbiamo prodotto risultati e gioco, se avessimo perso fiducia si sarebbe visto stasera con una prestazione non all’altezza”.

