Empoli, per l’Inter D’Aversa rimane ancora senza Esposito

agenzia

Il tecnico fa capire che deciderà formazione all'ultimo momento

EMPOLI, 28 OTT – L’Empoli già questa mattina era in campo per preparare la sfida contro l’Inter in programma mercoledì alle 18.30 al ‘Carlo Castellani’. Il tecnico Roberto D’Aversa è alle prese con la probabile indisponibilità di Esposito, ex di turno, assente domenica anche nel pareggio per 1-1 di Parma. Non erano al meglio della condizione con i ducali Viti, Ismajli e Grassi, ma erano titolari col Parma e sono disponibili a giocare anche contro l’Inter. Da capire le scelte del tecnico, se contro i nerazzurri si affiderà al turn over o se darà ancora fiducia alla formazione che al momento è quella titolare. Probabilmente in avanti potrebbero esserci alcune modifiche. D’Aversa dovrebbe scegliere gli uomini della formazione di partenza soltanto mercoledì, all’ultimo momento dopo i due allenamenti a disposizione. C’è anche l’ipotesi di fare mercoledì mattina una sgambatura a poche ore dal match.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA