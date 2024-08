Empoli: squalifica di 4 giornate, D’Aversa riparte dalla tribuna

agenzia

Per episodio durante Lecce-Verona. In panchina il secondo Sullo

EMPOLI (FIRENZE), 16 AGO – La prima gara dell’Empoli in campionato, e così anche le successive tre partite, vedranno Roberto D’Aversa in tribuna. Il tecnico si porta dallo scorso campionato una squalifica di quattro giornate per l’episodio che lo vide protagonista a fine gara in Lecce – Verona con l’attaccante degli scaligeri Henry. Dunque in panchina in questo periodo siederà nelle gare di campionato il suo secondo Salvatore Sullo. Squalificato per due giornate anche il centrocampista Alberto Grassi. Rientra titolare dopo una ventina di giorni dall’infortunio il difensore Walukiewicz. Il polacco è tornato a disposizione e giocherà con un caschetto protettivo dopo i dieci punti di sutura rimediati in un’amichevole con lo Spezia. In avanti, soprattutto dopo la prestazione in Coppa Italia, senza dubbio confermati Esposito e Fazzini dietro a Colombo.

