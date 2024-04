Empoli-Torino 3-2

agenzia

Cambiaghi, Cancellieri e Niang firmano la vittoria

ROMA, 06 APR – Scatto salvezza dell’Empoli che batte al Castellani il Torino. Finisce 3-2 per i toscani grazie alle reti di Cambiaghi, Cancellieri e Niang al 94′, che rendono inutile la doppietta di Zapata. Grazie ai tre punti conquistati questa sera la formazione di Nicola si porta a 28 punti, fuori dalla zona retrocessione. Brusca frenata in chiave Europa invece per la squadra di Juric dopo le due vittorie consecutive contro Udinese e Monza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA