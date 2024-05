Empoli: verso la Lazio col ballottaggio Niang-Caputo

agenzia

I toscani attesi da due trasferte delicate in chiave salvezza

EMPOLI (FIRENZE), 09 MAG – Empoli verso la terzultima gara dell’anno, un trittico decisivo per la corsa salvezza che prevede due trasferte di fila, domenica a Roma con la Lazio e poi a Udine, in un fondamentale scontro diretto, e il finale in casa contro la Roma. In questa bagarre, Niang entra in ballottaggio con Caputo che sta sempre meglio e sta mettendo nelle gambe minuti. Si allena a parte anche Cerri, ma è difficile un suo recupero dal problema muscolare. Luperto ha avuto un po’ di febbre ma è già superata e lavora col gruppo regolarmente. Ismajli dovrebbe essere confermato al centro della difesa. Qualche dubbio in mediana. Domani e sabato mattina ultimi due allenamenti a porte chiuse.

