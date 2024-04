Empoli, verso Lecce con l’11 della vittoria con il Torino

agenzia

Per Nicola l'unico dubbio è Cerri o Niang per l'attacco

EMPOLI, 11 APR – Due giorni alla sfida di Lecce, in programma sabato alle 15. L’Empoli si è allenato questa mattina e anche domani mattina lo farà sempre a porte chiuse come le ultime due sedute della settimana. Nelle prossime 48 ore il tecnico Davide Nicola dovrà decidere l’undici che affronterà lo scontro diretto con i pugliesi. Potrebbe anche non cambiare nulla rispetto alla formazione che ha iniziato la gara vinta contro il Torino sabato sera. La sensazione è che gli unici dubbi siano in attacco con un ballottaggio fra Cerri e Niang, con il primo favorito ancora rispetto al centravanti senegalese, nonostante i suoi quattro gol da quando è arrivato a Empoli. Ballottaggio anche sulla mezzala sinistra con Bastoni sempre leggermente in vantaggio su Maleh, ex di turno. Per il resto la formazione non dovrebbe discostarsi tanto con Ismajli e Berisha ancora indisponibili, insieme a Ebuehi. Grassi sta sempre meglio e si allena regolarmente in gruppo, tuttavia Marin garantisce una tenuta maggiore in termini di minutaggio. Domani alle 13 parlerà Nicola, poi la partenza per Lecce.

