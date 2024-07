Empoli: Zurkowski, in prestito dallo Spezia

agenzia

In caso di salvezza i toscani potrebbero infine acquistarlo

EMPOLI (FIRENZE), 31 LUG – A ufficializzarlo è lo Spezia: Szymon Zurkowski arriva a Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. In caso di salvezza l’Empoli potrebbe davvero acquistare il giocatore che in queste ultime tre esperienze è sempre stato in prestito a Empoli, prima dalla Fiorentina e poi dallo Spezia. Żurkowski a fine stagione con il club azzurro si era operato al rientro a Spezia per un problema alla caviglia che lo aveva condizionato nell’ultima fase del campionato, potrà essere a completa disposizione a settembre inoltrato.

