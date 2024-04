Endrick in gol, il Brasile batte l’Inghilterra a Wembley

agenzia

Il 17enne talento sfiora anche il 2-0, inglesi poco incisivi

ROMA, 23 MAR – Il Brasile ha sconfitto 1-0 l’Inghilterra in un’amichevole a Wembley grazie ad un gol nel finale del 17enne Endrick. Il futuro giocatore del Real Madrid, entrato in campo a metà ripresa, al 35′ ha segnato a porta vuota, riprendendo una respinta di Pickford su tiro di Vinicius, per la sua prima rete in verdeoro. Nel recupero, su un’analoga azione di contropiede, Endrick si è fatto parare il tiro del possibile 2-0 La nazionale inglese, priva di diversi giocatori importanti come Kane, Saka, Grealish, Alexander-Arnold, ha sofferto la maggior voglia e incisività del Brasile, guidato per la prima volta in panchina da Dorival jr, e ha perso per la prima volta nel suo stadio dopo 21 partite.

