Endrick in lacrime al Bernabeu, sempre sognato il Real

agenzia

Emozione del 18enne, presidente Perez "eri nato per giocare qui"

ROMA, 27 LUG – “Sono felicissimo. Sono sempre stato un grande tifoso del Real Madrid e oggi mi trovo a giocare qui. È pazzesco. Non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. ho sempre sognato trovarmi qui e oggi si è avverato”. Cosi, senza riuscire a trattenere le lacrime d’emozione, il 18enne talento brasiliano Endrick, durante la presentazione ufficiale al Real Madrid organizzata al ‘Santiago Bernabeu’ davanti a migliaia di tifosi entusiasti. “Diamo il benvenuto a un giocatore che è nato per vestire la maglia del Real – lo aveva presentato il presidente, Florentino Perezi -. Questa squadra continuerà a darci tante gioie, vuole continuare a vincere tutto e noi lavoriamo per rafforzare le speranze di tutti i tifosi”. “Le tue giocate e i tuoi gol entusiasmano già tutti i tifosi e i tifosi del Real Madrid sono felicissimi che tu sia con questa famiglia che ti darà tutto – ha detto ancora Perez rivolgendosi al giocatore -. Siamo lieti che anche l’ambasciatore del Brasile in Spagna sia presente in questa giornata e ovviamente la tua famiglia”.

