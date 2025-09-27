Enna Calcio, fine del rapporto con Pietro Lo Monaco

Nota della PLM Managment

La società dell'ex Catania aveva lavorato per la formazione della rosa gialloverde nelle scorse settimane

La PLM Management srl che fa capo a Pietro Lo Monaco ha comunicato ufficialmente che, a partire dal 1º ottobre 2025, terminerà il rapporto di consulenza con la società Enna Calcio. “Un rapporto iniziato con grandi ambizioni e risultati importanti – questa la nota dell’agenzia sportiva -, che ha visto l’acquisizione di ben 35 atleti in una squadra che, fino a quel momento, aveva l’organico completamente azzerato. La gestione si era distinta per costi contenuti e per la media età più giovane dell’intera Serie D, segno di un progetto volto a valorizzare i giovani talenti”.

Tuttavia, secondo quanto riferito dalla PLM Management, che aveva individuato in Domenico Panico il referente gestionale per la società gialloverde, alcune divergenze nella gestione hanno portato alla decisione di interrompere la collaborazione. In particolare, la società ha sottolineato come le ingerenze gestionali e la volontà della proprietà di assumere un ruolo diretto nella gestione tecnica, in contrasto con gli accordi contrattuali stipulati, abbiano reso impossibile proseguire il rapporto.

Nonostante la conclusione anticipata della partnership, la PLM Management srl ha voluto rivolgere i migliori auguri alla società Enna Calcio e a tutti gli sportivi ennesi, auspicando il raggiungimento degli obiettivi stagionali e un futuro ricco di successi.