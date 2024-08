Entusiasmo Como, esauriti posti per la presentazione di Varane

agenzia

Serata speciale martedì, andati a ruba cento pass per i tifosi

COMO, 03 AGO – Cresce l’entusiasmo a Como per il nuovo acquisto Raphael Varane. La società ha infatti organizzato per martedì prossimo, 6 agosto, presso Villa Geno, a Como, una conferenza stampa ed un momento di incontro con i tifosi. Il club aveva messo a disposizione, per ragioni di sicurezza, 100 posti per i tifosi: posti tuttavia che sono andati esauriti rapidamente, a dimostrazione del grande entusiasmo in città per l’arrivo del francese ex Real Madrid e Manchester United. L’apertura della villa è prevista alle ore 19:30, sarà presente un corner per l’acquisto di merchandising ed un numero limitato di Maglie ufficiali Adidas Home & Away. Alle 20.30 invece avrà inizio la conferenza stampa e a seguire il giocatore incontrerà i tifosi lariani per una sessione di autografi e foto.

