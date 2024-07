Equitazione: ai tricolori Pony, grande impresa del palermitano Flavio Campanella

Sport

A San Giovanni in Marignano una grande prestazione firmata dal giovanissimo talento del C. I. Pietra dei Fiori, argento nella gara di salto ostacoli

La stagione 2024 dell’equitazione siciliana continua a regalare grandi emozioni e soprattutto straordinari risultati a livello nazionale. Dopo i podi a Piazza di Siena a Roma, la Sicilia ha fatto festa per l’impresa firmata dal giovanissimo cavaliere palermitano Flavio Campanella, 14 anni, tesserato per il C.I. Pietra dei Fiori, capace in sella a Bobby Dawn, a salire sul podio nel campionato italiano Assoluto Pony di salto ostacoli che si è svolto negli impianti del Riviera Resort di San Giovanni in Marignano a pochi chilometri da Cattolica.

Il giovane palermitano Flavio Campanella in azione in sella a Bobby Dawn (Foto Marco Proli)

Flavio Campanella ha vinto l’argento alla fine di una spettacolare gara disputata su tre manche previste con un barrage che è valso proprio il secondo gradino del podio al talento palermitano. Dopo aver ultimato le tre prove il rappresentante del C.I. Pietra dei Fiori aveva infatti chiuso a 24 penalità totali, le stesse commesse dal coetaneo veneto Enrico Santoni in sella a Maddalena. Campanella, però, ha avuto la meglio nel percorso di spareggio, chiuso con 4 penalità a fronte dell’eliminazione del suo diretto avversario che ha messo al collo, invece, il bronzo. La medaglia d’oro è andata alla laziale Maria Privitera in sella a Calix de Vuzit con 16 penalità totali.

Flavio Campanella sul podio del campionato italiano Pony di salto ostacoli

“Quella di Flavio Campanella – sottolinea Fabio Parziano, presidente della Fise Sicilia – è un’ottima prestazione che conferma l’ottimo livello raggiunto in questi ultimi due anni dall’equitazione giovanile siciliana, in grado di competere ai più alti livelli degli sport equestri e al cospetto di cavalieri e amazzoni di tutta Italia”.

Fabio Parziano presidente Fise Sicilia

Flavio Campanella segue, così, le orme delle sorella maggiore, Rachele, più volte convocata in nazionale a rappresentare il tricolore non solo in Coppa delle Nazioni, ma anche in occasione del campionato europeo pony nel 2022 a Strzegom in Polonia.

Rachele Campanella in azione in sella a Butterfly

