Equitazione: domenica si conosceranno le squadre siciliane per Piazza di Siena

Sport

Da venerdì in gara all'Adim Augusta i migliori binomi siciliani per la terza ed ultima prova selettiva in vista del prestigioso appuntamento internazionale di fine mese a Roma

Da venerdì a domenica 5, l’Adim di Augusta ospiterà la terza ed ultima selezione per individuare le squadre siciliane che prenderanno parte alle Coppe del Presidente pony e cavalli in programma in occasione del 91° Csio Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo in calendario a Roma dal 23 al 26 prossimi.

Il Comitato Fise Sicilia, presieduto da Fabio Parziano, dopo le prime due selezioni svoltesi al C.I. Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani nel mese di febbraio e al Terre Rosse di Pozzallo in provincia di Ragusa, all’inizio di aprile, definirà le due squadre che rappresenteranno la Sicilia nel prestigioso appuntamento internazionale di Roma.

“Se la Coppa del Presidente riservata ai cavalli, alla quale prendono parte cavalieri e amazzoni Under 18, è ormai una competizione tradizionale a Piazza di Siena – spiega Fabio Parziano, presidente Fise Sicilia – la Coppa del Presidente Pony quest’anno giunge al 2° anno di vita nell’ambito del concorso capitolino. La squadra siciliana dei pony verrà, invece, individuata attraverso la visione dei binomi nelle tappe di selezione e successiva indicazione del Dipartimento Salto ostacoli del nostro comitato”.

Fabio Parziano catanese, presidente della Fise Sicilia

“La Coppa del Presidente – sottolinea Fabio Parziano – è una delle più sentite gare a squadre riservate a tutte le rappresentative giovanili dei diversi comitati regionali. L’evento di interesse federale si svolge ogni anno a maggio in occasione del concorso internazionale ufficiale di Piazza di Siena che, insieme agli Internazionali di tennis, porta la città di Roma al centro delle cronache sportive. Per i giovani è un evento imperdibile perché hanno la possibilità di gareggiare negli stessi campi in cui si sfidano i campioni del salto ostacoli mondiale, in uno dei concorsi più affascinanti del mondo”.

La squadra cavalli della Sicilia protagonista a Fieracavalli di Verona

La Sicilia vanta una grande tradizione a Piazza di Siena forte della bellissima e storica vittoria del 2022 (ottenuta dopo circa 30 anni dall’ultima) e con un altrettanto prestigioso 2° posto conquistato nel 2023. “I nostri giovani – conclude Fabio Parziano – per qualità sportiva e per spirito di squadra, si sono particolarmente distinti nelle competizioni per team al cospetto di coetanei provenienti da tutta Italia, non solo a Roma, ma anche alla Fieracavalli di Verona. Domenica così al termine delle tre tappe selettive, indicheremo i nomi dei binomi che rappresenteranno la Sicilia in questo atteso evento sportivo di fine maggio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA