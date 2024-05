Equitazione: due team siciliani in gara da venerdì al concorso internazionale di Piazza di Siena

Sport

Nel team Cavalli la Sicilia punta al podio dopo l'argento del 2023 e l'oro del 2022. Competitiva anche la squadra Pony

Venerdì si alza il sipario sulla 91ª edizione del Csio di Roma. Fino a domenica quasi 600 i cavalli impegnati a Villa Borghese nei quattro giorni di gare, oltre 200 dei quali in quelle internazionali suddivise tra l’ovale verde di Piazza di Siena e il campo del Galoppatoio, e gli altri destinati alle competizioni nazionali. “Siamo in questo suggestivo scenario di Piazza di Siena – ha sottolineato Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri – un bene monumentale all’interno di Villa Borghese, un bene ambientale che i romani ci concedono di utilizzare. Insieme a Sport e Salute e al Coni organizziamo dal 2017 questo evento cercando di rendere sempre più bello e fruibile questo posto. Sarà un grande spettacolo”.

Fabio Parziano, presidente Fise Sicilia e Giovanni Malagò, presidente del Coni nazionale

SICILIA IN POLE. Presente la Nazionale selezionata dal capo equipe, Marco Porro, e composta da 27 atleti (4 amazzoni e 23 cavalieri) e spazio anche alle due squadre (pony e cavalli) individuate dalla Fise Sicilia diretta da Fabio Parziano, dopo le tre tappe di selezione. La Sicilia prenderà parte alle due ambite Coppe del Presidente di salto ostacoli riservate a cavalieri e amazzoni Junior, per i team cavalli, e ai pony in rappresentanza di tutti i comitati regionali Fise d’Italia. I binomi siciliani avranno l’opportunità di gareggiare al fianco dei più grandi campioni degli sport equestri che, nelle stesse giornate, parteciperanno alle competizioni del concorso internazionale di Roma.

La squadra Cavalli della Sicilia con il capo equipe Marco Porro e il presidente della Fise Sicilia Fabio Parziano

LE SQUADRE. Due i team individuati dalla Fise Sicilia. Per la Coppa del Presidente Cavalli, agli ordini del capo equipe Bruno Nasisi vedremo all’opera la siracusana Elisabetta Guastella su Mazelle Van’t Prinsenvelt (Equitazione Siracusana; istruttore Giancarlo Guastella), il catanese Giovanni Strazzeri (La Quercia del Duca; istr. Dario Cutrufo) su Gady, la palermitana Melania Milazzo su Fhera (Sporting Wolf; istr. Roberto Miceli), la mazarese Silvia Tantillo su Maxsum (C.I. Akros; istr. Luciano Leone) e l’altra siracusana Sara Sangregorio (C.E. Aretuseo; istr. Marcello Ortisi) su Castigo Om. “Abbiamo nel mirino un posto sul podio – ci dice Fabio Parziano, presidente Fise Sicilia – dopo l’argento del 2023 e la storica vittoria nel 2022, dopo oltre 30 anni dall’ultimo successo“.

La squadra Pony della Sicilia con il capo equipe Marco Porro e il presidente della Fise Sicilia Fabio Parziano

A comporre il Team Fise Sicilia Pony saranno invece le catanesi e compagne di scuderia al C.I. del Castello (istr. Paolo Toscano) Marta Catania su Soraia e Sofia Anna Bruno su Trosca de la Roche; i siracusani dell’Equitazione Siracusana Sofia Elena Fontana (istr. Valerio Contarini) e Flavio Giudice (istr. Fabio D’Aquila) e il palermitano del C.I. Pietra dei Fiori Flavio Campanella su Pablo (istr. Ernesto Marchioli).