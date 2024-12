Equitazione: Dujardin, un anno di stop per maltrattamenti

agenzia

Olimpionica del dressage sospesa dopo video con cavalli frustati

LONDRA, 05 DIC – La tre volte medaglia d’oro olimpica nel dressage Charlotte Dujardin è stata squalificata per un anno a seguito dello scandalo sulla fustigazione dei cavalli che ha portato al suo ritiro dai Giochi di Parigi. La cavallerizza britannica era stato sospesa provvisoriamente dalla Federazione internazionale degli sport equestri pochi giorni prima dell’inizio dell’Olimpiade 2024. La Fei ha affermato di aver ricevuto un video “che raffigura la signora Dujardin impegnata in una condotta contraria ai principi del benessere del cavallo”, che la mostrava mentre colpiva ripetutamente l’animale con una lunga frusta. Dujardin, che è stata anche multata di 10.000 franchi svizzeri, ha detto di aver commesso un “errore di valutazione” ed ha espresso profondo rimorso. E’ esclusa da tutte le competizioni fino a luglio del prossimo anno, con la sospensione retrodatata al 23 luglio 2024. “La Fei ha sospeso l’atleta britannica di dressage Charlotte Dujardin per un anno e ha imposto una multa di 10.000 franchi (11.300 dollari), concludendo di fatto il procedimento disciplinare contro lei”, ha detto l’organo di governo in una nota. “Dujardin è stata provvisoriamente sospesa dal 23 luglio 2024 per aver tenuto una condotta contraria ai principi del benessere del cavallo.

