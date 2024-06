Equitazione: fine settimana all’Adim Augusta con i palio i titoli regionali Assoluti di salto ostacoli

Sport

In gara oltre 370 i binomi a caccia dei titoli siciliani 2024. L'evento della Fise Sicilia sarà valido come 2ª prova del Sicilia Jumping Grand Slam

La stagione siciliana dell’equitazione entra nel vivo e non c’è stato il tempo di festeggiare l’ennesimo podio di Piazza di Siena con il bronzo al collo nella Coppa del Presidente della squadra Cavalli e già da ieri si è tornati in campo con il campionato regionale Assoluto di salto ostacoli che, domani negli impianti dell’Adim di Augusta proclamerà i campioni siciliani 2024 con in corsa per il podio oltre 370 i binomi provenienti da tutta la Sicilia.

Una panoramica dell’impianto Adim di Augusta

Il campionato regionale Assoluto rappresenterà la 2ª tappa del Sicilia Jumping Grand Slam, il circuito ideato nel 2024 dal consiglio del Comitato Regionale Fise diretto da Fabio Parziano, che prevede l’assegnazione di due premi: il Sicilia Slam, nel caso in cui si riesca a salire sul podio di tre su quattro dei più importanti appuntamenti siciliani e il Grand Slam, nel caso in cui si riesca a ottenere un posto sul podio in 4 appuntamenti “Regionali” tra campionato Invernale, Assoluto, Giovani cavalli e a squadre.

E sono tante le novità in programma con l’edizione 2024 dei regionali Assoluti che terranno a battesimo, il Fise Sicilia Joker Challenge, una spettacolare gara che vedrà protagonisti i migliori quattro binomi del campionato regionale assoluto 2° grado. Si tratta di una vera e propria gara show, che prevede un numero massimo di tre ostacoli (dall’altezza di cm 140/150) e un Joker dall’altezza di cm. 155 (cm. 160 per eventuale barrage), il cui superamento senza errori, consentirà di aggiudicarsi un ulteriore montepremi.