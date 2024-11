Equitazione: fine settimana in Sicilia con l’Ambelia Endurance Horse Show e il campionato regionale giovani cavalli

Sport

Da venerdì a Militello Val di Catania la gara sui 100 km con circa 50 binomi (25 per la prova internazionale) e all'Adim di Augusta la seconda edizione della prova di salto ostacoli rivolta a cavalli dai 4 ai 7 anni

La Sicilia dell’equitazione dopo i trionfi in occasione della 126ª edizione di Fieracavalli di Verona, si rituffa nelle gare regionali con un fine settimana ricco di appuntamenti organizzati dalla Fise Sicilia. In programma da venerdì l’Ambelia Endurance Horse Show, gara internazionale di endurance che si svolgerà alla Tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania e il campionato regionale giovani cavalli di salto ostacoli sui campi dell’Adim di Augusta.

Una panoramica del campo di gara della tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania

ENDURANCE ALLA TENUTA DI AMBELIA. Saranno circa 50 binomi, 25 dei quali iscritti alla competizione internazionale Cei1*, pronti a dare spettacolo all’Ambelia Endurance Horse Show. L’antico borgo rurale del ‘500 di Militello Val di Catania, già residenza dei Principi Branciforti, è sede delle scuderie dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia, dove l’Ente della Regione Siciliana alleva, tra l’altro, anche il Purosangue Orientale, ben si presta grazie alla sua agilità e resistenza per la disciplina dell’Endurance, una specialità di fondo in cui i binomi devono percorrere 100 km, intervallate da momenti di recupero e controlli veterinari. E in occasione dell’evento, sabato alle 17, l’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia organizza proprio sul campo di gara un’asta per presentare 8 bellissimi puledri Purosangue Orientale.

Una panoramica dell’Adim di Augsuta

CAMPIONATO REGIONALE AD AUGUSTA. Mentre i cavalli e cavalieri saranno impegnati ad Ambelia, in contemporanea tanti altri binomi daranno spettacolo all’Adim di Augusta in occasione della 2ª edizione del campionato regionale giovani cavalli di salto ostacoli, rivolto a cavalli dai 4 ai 7 anni. Ad Augusta saranno presenti 350 cavalli ein 70, che rappresentano il meglio dell’allevamento del cavallo sportivo da salto ostacoli presente nella regione, prenderanno parte al campionato regionale.

Il presidente Fise Sicilia Flavio Sinagra