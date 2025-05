Equitazione: la Sicilia sceglie le squadre per il prestigioso appuntamento con Piazza di Siena

Sport

Da venerdì a domenica ultima selezione negli impianti del Circolo Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo per definire il team che prenderà parte all'evento in programma dal 21 al 25 maggio a Roma

Saranno gli impianti del C.I. Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo in provincia di Trapani ad ospitare da venerdì a domenica la seconda e ultima tappa di selezione per definire le squadre di salto ostacoli che rappresenteranno la Sicilia in occasione delle Coppe del Presidente di Piazza di Siena in programma dal 21 al 25 maggio a Roma.

Gli impianti del C.I. Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo ospiteranno la seconda tappa di selezione, dopo il primo appuntamento svoltosi all’Adim di Augusta che aveva visto nella classifica generale della categoria C130 chiudere nell’ordine: la siracusana Lara Lucia Lamonica (Coach Equestrian Centre) su Nannak, il marsalese Marco Crimi (Horsin Club) su Kasalla 3, la palermitana Beatrice Infantino(Riders Club/Gruppo giovanile Esercito Italiano), il ragusano Mario Scandura (La Scuderia Asm) su Eta Greta e la siracusana Elisabetta Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su Mazelle van’t Prinseveld.

Domenica sera dopo la gara di Buseto Palizzolo sarà così possibile avere i nomi e anche i cavalli e i pony dei componenti dei due team, la selezione della squadra cavalli sarà effettuata sulla base della speciale classifica che terrà in considerazione i risultati dei due appuntamenti, i pony, invece, saranno selezionati attraverso i risultati del Team Pony Sicilia, un progetto della Fise Sicilia, interamente dedicato ai pony.

La Coppa del Presidente è una delle manifestazioni a squadre più sentite nel panorama nazionale, perché vede contrapposte, naturalmente dal punto di vista sportivo, tutte le squadre giovanili dei tanti Comitati regionali Fise che si incontrano in quel luogo magico a Villa Borghese, dove negli stessi giorni si svolge il concorso ippico internazionale che quest’anno compie 92 anni di vita.

La tre giorni di Buseto Palizzolo è anche una tappa del Circuito Masaf riservato ai cavalli giovani.

Il presidente Fise Sicilia Flavio Sinagra