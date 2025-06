Errani e Paolini in finale a Berlino senza giocare

agenzia

Dopo il forfait della spagnola Badosa e della tunisina Jabeur

ROMA, 20 GIU – Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale del ‘Berlin Open’ (WTA 500 sull’erba). Le due azzurre in semifinale hanno beneficiato del forfait della spagnola Paula Badosa e della tunisina Ons Jabeur (quest’ultima protagonista dell’eliminazione di Paolini negli ottavi del singolare). Badosa si era infatti ritirata nei quarti del singolare dopo aver perso il primo set per 6-1 contro la cinese Wang per un infortunio all’anca destra. Domenica Errani e Paolini si giocheranno il trofeo con le vincenti della sfida – in programma domani – tra la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs e il duo composto dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls.

