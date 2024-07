Errigo trattiene le lacrime, ‘fuori per un errore arbitrale’

agenzia

Portabandiera perde all'ultimo assalto: ma la stoccata era mia

PARIGI, 28 LUG – “La stoccata era mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport: pero’ forse ho sbagliato io, prima, a farla arrivare fino al 14-14”. Trattiene a stento le lacrime Arianna Errigo, fiorettista azzurra che puntava all’oro, dopo la sconfitta per 15-14 con l’americana Lauren Scruggs, con un verdetto arbitrale contestato dallo staff italiano. “Essere qui con la mia famiglia – ha aggiunto alla Rai la portabandiera dell’Italia – e’ una bella esperienza. Ma non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo”.

