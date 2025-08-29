Esordio in Serie A per Floriani Mussolini ‘un sogno’

agenzia

Rigore procurato in Cremonese-Sassuolo e maglia anti-polemiche

ROMA, 29 AGO – Esordio ‘”da sogno” in Serie A per Romano Floriani Mussolini nelle fasi decisive di Cremonese-Sassuolo, match valido per la seconda giornata del massimo campionato terminato 3-2 per i padroni di casa. Il figlio dell’ex senatrice Alessandra e bisnipote di Benito Mussolini è stato decisivo dal suo ingresso in campo: “Lo sognavo da sempre – ha detto Floriani Mussolini che ha indossato per l’occasione una maglia ‘anti-polemiche’ con la sola scritta del suo nome di battesimo Romano – Sono contento per essermi procurato il rigore. Ero emozionato, ma carico e felicissimo alla fine. E’ stato indimenticabile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA