Espanyol vince lo spareggio promozione e torna nella Liga

agenzia

Battuto 2-0 Oviedo, che manca dal 2000-2001 nella massima serie

BARCELLONA, 23 GIU – A un anno dalla retrocessione in ‘Segunda Division’, l’Espanyol torna nella Liga grazie alla vittoria di oggi per 2-0 contro il Real Oviedo nella gara di ritorno degli spareggi promozione. L’Oviedo aveva vinto all’andata per 1-0 e quindi dovrà ancora attendere per tornare nella massima serie, da cui manca dalla stagione 2000-2001. A regalare la promozione all’Espanyol è stato l’attaccante Javi Puedo, autore di una doppietta.

