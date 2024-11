Esport: l’Al Nassr ingaggia il campione del mondo ‘Jafonso’

agenzia

Club saudita punta anche sul gaming competitivo, insieme a Mkers

ROMA, 24 NOV – La divisione Esports dell’Al Nassr, il club calcistico saudita dove gioca Cristiano Ronaldo, ha ingaggiato un altro portoghese per svettare anche nel gaming competitivo: si tratta di Joao Afonso Vasconcelos, noto come ‘Jafonso’, campione del mondo della FC24 e numero uno nel ranking FC Pro. Al Nassr, informa una nota, agisce in collaborazione con Mkers, leaer internazionale del settore. Oltre alla gestione tecnica e competitiva, Mkers offre strumenti di marketing innovativi per massimizzare l’impatto della divisione Esports. “È un passo importante per lo sviluppo dell’Al Nassr in un nuovo campo molto apprezzato dai nostri fan – afferma il ceo di Al Nassr, Guido Fienga -. Eccellenza ed innovazione sono alla base della nostra strategia e con Mkers e Jafonso aspiriamo ad essere subito un team vincente”. “Essere scelti da un club come Al Nassr per costruire insieme una divisione Esports è un onore ed una responsabilità – le parole del ceo di Mkers, Luca Beccaceci -. Non è solo una partnership ma una visione comune per ridefinire l’industria del gaming competitivo. Lavoreremo insieme per consolidare questo progetto”.

