Essugo e Quenda al Chelsea per 74 milioni di euro

agenzia

L'annuncio dello Sporting Lisbona, doppio colpo dei 'Blues'

ROMA, 20 MAR – Perennemente alla ricerca dei giovani talenti più interessanti del panorama calcistico mondiale, il Chelsea ha messo a segno un doppio colpo nonostante ora non ci siano ‘finestre’ di mercato aperto. Ma lo Sporting Lisbona ha fatto sapere tramite social di aver raggiunto un accordo con i ‘Blues’ londinesi per un doppio trasferimento dal Portogallo alla Premier. Infatti il ventenne mediano Dario Essugo, attualmente in prestito in Spagna al Las Palmas, e il 17enne esterno offensivo Geovany Quenda, nuovo gioiello del calcio portoghese, sono stati ceduti per la cifra complessiva di 62,4 milioni di sterline, come riferisce anche la Bbc, pari a circa 74 milioni di euro. Poi delle precisazioni: Quenda, che è ancora minorenne ed è stato valutato 44 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro), si trasferirà a Londra al termine della stagione calcistica 2025-’26, mentre Essugo andrà al Chelsea già da luglio. Nei mesi scorsi il club londinese aveva acquistato anche un altro grande talento del calcio mondiale, il brasiliano Estevao del Palmeiras, 18 anni il prossimo 24 aprile, che fa già parte della Seleçao ed è stato vicecapocannoniere dell’ultimo campionato nazionale, con 13 gol. Il Chelsea lo ha pagato uja cifra fissa pari a circa 40 milioni di euro, più vari bonus, fra i quali uno di 4 milioni se Estevao dovesse vincere il Pallone d’Oro entro il 2033. Il ragazzo andrà al Chelsea al termine del Mondiale del club negli States, al quale prenderà parte con il Palmeiras.

