Estupinan a Milano per visite e firma con il Milan

Il terzino raggiungerà subito la squadra in tournée a Hong Kong

MILANO, 23 LUG – Mentre il Milan è impegnato in amichevole a Singapore contro l’Arsenal, a Milano arriva Pervis Estupinan per le visite mediche e la firma sul contratto con il club rossonero. E’ lui il giocatore scelto per sostituire Theo Hernandez come terzino sinistro. Al Brighton vanno 19 milioni di euro bonus compresi e se non ci saranno intoppi per le visite mediche, Estupinan, che è anche nazionale dell’Ecuador, volerà subito per Hong Kong prossima tappa della tournée estiva del Milan dove affronterà il Liverpool.

