Euero ’24:Spalletti ‘agli italiani prometto, degni della maglia’

'Abbiamo grande opportunità di moltiplicare attese ed emozioniì

FIRENZE, 31 MAG – “Dobbiamo fare promessa a tutti gli italiani, che saremo degni della fortuna che ci è toccata, dovremo dimostrare di essere degni di vestire questa maglia e avere dentro tutte quelle cose che gli italiani provano per noi, tante bellissime cose”. Così Luciano Spalletti a Coverciano dove è cominciato il raduno della Nazionale in vista degli Europei. ”Parlando alla squadra ho ribadito che bisogna avere chiaro un aspetto, l’orgoglio di vestire la maglia azzurra che è la maglia in cui si riconosce un Paese intero – ha continuato il ct – Dobbiamo far vedere che facciamo un mestiere con molti privilegi e anche diversi vantaggi, che lottiamo tutti per la stessa causa. Abbiamo una meravigliosa opportunità di moltiplicare le attese e le emozioni di tante persone che ci seguono e verranno a vederci, bisogna respirare il loro respiro e vivere gli stessi sentimenti che ci trasmettono amandoci anche da casa”.

