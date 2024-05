Euro 2024: 33 nomi nella pre lista Inghilterra, fuori Rashford

agenzia

Il ct Southgate rinuncia anche a Sancho ed Henderson

ROMA, 21 MAG – Marcus Rashford è una delle assenze eccellenti nella lista provvisoria diffusa dal ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, in vista degli Europei 2024, insieme con quelle del veterano Jordan Henderson e di altri giocatori di spicco come Jadon Sancho, Raheem Sterling e Kalvin Phillips. Tra i 33 convocati, che dovranno ridursi almeno a 26, ci sono invece l’esordiente Adam Wharton del Crystal Palace, Jarrad Branthwaite dell’Everton e la coppia del Liverpool Jarell Quansah e Curtis Jones. Brillano soprattutto in attacco le stelle dell’Inghilterra, da Jude Bellingham a Phil Foden, da Bukayo Saka ad Harry Kane. Peserà soprattutto su di loro l’incarico di portare alla vittoria in Germania una nazionale che è tra le favorite d’obbligo. Portieri: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson ( Crystal Palace), James Trafford (Burnley); difensori: Kyle Walker e John Stones (Manchester City), Luke Shaw e Harry Maguire Manchester United), Jarrad Branthwaite (Everton), Jarell Quansah e Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Kieran Trippier (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Lewis Dunk (Brighton); centrocampisti: Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Trent Alexander-Arnold e Curtis Jones (Liverpool); attaccanti: Harry Kane (Bayern Monaco), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Brentford), Jarrod Bowen (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), James Maddison (Tottenham), Jude Bellingham (Real Madrid/), Phil Foden e Jack Grealish (Manchester City), Eberechi Eze (Crystal Palace)

