Euro 2024: a Dortmund tifosi Albania alzano il ‘muro rosso’

agenzia

Previsti almeno 40.000 supporter delle Aquile e 20.000 azzurri

ISERLOHN, 14 GIU – Dal celebre muro giallo del Borussia Dortmund alla muraglia rossa dei tifosi albanesi che dovrebbero doppiare il ‘muretto’ di quelli italiani in termini di presenze al BVB Stadion di Dortmund domani serfa. Una festa di colori in vista di Italia-Albania, primo match degli azzurri per il gruppo B, dove sono annunciati almeno 40.000 supporter della Nazionale delle Aquile e oltre 20.000 connazionali tra i residenti in Germania e quelli arrivati dal Bel Paese a tifare i ragazzi di Spalletti. Tra i tifosi tedeschi c’è grande rispetto per l’Italia amata e calcisticamente temuta, ma anche grande simpatia per l’Albania, la cui comunità da queste parti è numerosissima, che potrebbe togliere di mezzo un ostacolo storicamente ostico per la Germania del pallone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA