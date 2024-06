Euro 2024: Abodi ‘in Germania per difendere l’onore del titolo’

agenzia

Ministro 'ma avere giusto comportamento anche fuori'

ROMA, 03 GIU – “L’importante sarà avere un comportamento in campo e fuori più che dignitoso. Arrivando da campioni in carica dovremo difendere l’onore del titolo e dell’Italia calcistica e non solo”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando dell’Italia in vista dell’europeo di calcio a margine di un evento a piazza di Siena. “Alla nazionale auguriamo di lavorare serenamente in questi ultimi giorni prima dell’inizio del torneo – ha proseguito – Ci affidiamo alla sapiente guida di Luciano Spalletti e ai calciatori che il mister deciderà di portare”. Poi ha concluso: “In Germania si va con un’organizzazione federale e non solo, lo avete visto oggi con “Punto Italia” che è la testimonianza anche di come le altre migliaia di italiani possano avere dei punti di riferimento. Ma si va anche con gli arbitri italiani, ai quali auguriamo uno splendido torneo. Magari senza arrivare fino in fondo perché vorrebbe dire che c’è l’Italia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA