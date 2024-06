Euro 2024: Antognoni, ‘questa Italia può fare bene’

agenzia

Ex campione azzurro è stato "convocato" dal ct Spalletti

ROMA, 03 GIU – “Questa Nazionale in prospettiva può fare bene. Come era andato l’invito di Spalletti con i ‘Fantastici 5’? Praticamente ci ha convocato lui, noi abbiamo aderito”. Giancarlo Antognoni, invitato al centro federale di Coverciano insieme ad altri grandi numeri 10 del calcio italiano dal ct Luciano Spalletti, parla così della nazionale in vista degli Europei.

