Euro 2024: azzurri in campo, test con l’Under 20

Dopo lo 0-0 con la Turchia a Bologna la Nazionale a Coverciano

FIRENZE, 05 GIU – Dopo l’amichevole pareggiata 0-0 a Bologna con la Turchia gli azzurri sono tornati a Coverciano. Il ct Spalletti ha mandato in campo per il test con l’Under 20 di Bollini molti di quelli non impiegati ieri sera: schierata con il 3-5-2 l’Italia si è presentata con Provedel in porta, Gatti, Buongiorno e Calafiori in difesa, Bellanova, Frattesi, Fagioli, Folorunsho e Darmian a centrocampo, Scamacca e Raspadori in attacco. Proprio Scamacca è andato subito a segno al 4′ su assist di Darmian. Impiegati tra gli azzurrini Under 20 El Shaarawy e Ricci. Al termine Spalletti parlerà in conferenza stampa.

