Euro 2024: Barella recuperato, si è allenato in gruppo

agenzia

In campo regolarmente anche Fagioli

ROMA, 13 GIU – Allarme rientrato per i due Nicolò, Barella e Fagioli. Nell’allenamento degli azzurri di oggi a Iserlohn, quartier generale dell’Italia a Euro 2024, sono entrati tutti in campo regolarmente e tra di loro c’erano in gruppo sia il centrocampista dell’Inter che quello della Juventus. C’era attesa, a due giorni dalla gara d’esordio a Euro 2024 con l’Albania, per capire le loro condizioni oltre che quella di Frattesi che però già ieri era rientrato in gruppo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA