Euro 2024: Calafiori ‘divertiamoci in Nazionale come a Bologna’

Il difensore-rivelazione: 'Il futuro? Mi godo questa chiamata'

FIRENZE, 02 GIU – “Del Bologna porterei in Nazionale la tranquillità che abbiamo avuto, il saper giocare senza paura e soprattutto la capacità di divertirsi in campo. Io mi sono divertito molto”. Così Riccardo Calafiori, uno dei giocatori-rivelazione della formazione emiliana che ha conquistato l’accesso alla prossima Champions e di tutto il campionato appena concluso: non a caso Luciano Spalletti lo ha chiamato per il raduno europeo iniziato due giorni fa a Coverciano. ”Sto vivendo un sogno e spero di realizzarlo andando agli Europei – ha aggiunto il giovane difensore – L’esperienza a Basilea mi ha aiutato, non era la prima scelta ma non avevo altro e così ho accettato e ho fatto bene militando in un torneo senza pressioni e in un ambiente che aiuta i giovani a crescere. Similitudini tra Motta e Spalletti? Entrambi meticolosi, non accettano errori. Il mio futuro? Sono in nazionale, voglio godermi questa convocazione, ce la metterò tutta”.

